Deze mooie statistiek moet Anderlecht vertrouwen geven richting Real Sociedad

RSC Anderlecht trekt donderdag naar Real Sociedad. De moeilijkste verplaatsing van deze Europese campagne, maar de Mauves kunnen gerust zijn met de gedachte dat Spanje hen al lange tijd goed ligt!

Donderdag speelt RSC Anderlecht tegen Real Sociedad. Een ontmoeting die bij de loting al werd aangemerkt als de moeilijkste van deze Europese campagne voor paarswit. Real telt vier Europese kampioenen van 2024 in zijn team, een kern waarvan de waarde wordt geschat op 431 miljoen euro (tegenover 116 voor Anderlecht) en kon deze zomer 20 miljoen euro besteden aan hun aanvaller Orri Oskarsson.

Kortom: op papier is het duidelijk wie de favoriet voor dit duel is. Maar Anderlecht heeft enkele redenen om hoop te koesteren. Ten eerste, de vorm van Real Sociedad: de Basken zijn zeer slecht aan het seizoen begonnen en staan op een teleurstellende 14e plaats in La Liga. Hoewel ze afgelopen weekend Valencia hebben gedomineerd, was dat hun eerste overwinning sinds 24 augustus. Maar natuurlijk heeft Anderlecht ook maar één wedstrijd gewonnen in september, tegen Ferencvaros...

Spanje ligt Anderlecht wel

Maar vooral degenen die geloven in tekens, bijgeloof en reeksen zullen blij zijn met deze reis naar Spanje. In feite presteren de clubs uit La Liga de laatste 15 jaar niet zo goed tegen paarswit.

© photonews

In 2022 pakte Anderlecht de overwinning en kwalificatie tegen Villarreal. Het was de laatste topwedstrijd van de Brusselaars in Europa. Het leverde hen toen een plaatsje op in de kwartfinales van de Conference League.

In 2012-2013 reisde Anderlecht naar Malaga. De Andalusiërs wonnen met 0-3 in het Constant Vanden Stock Stadion, maar in Spanje werd het 2-2 met doelpunten van Milan Jovanovic en Dieumerci Mbokani.

Athletic Bilbao, een zeer goede herinnering voor de RSCA-supporters

Enkele jaren eerder betekende Spanje nog een Europese sensatie voor RSC Anderlecht. Op 18 februari 2010 trok paarswit naar het Baskenland om daar een zeer goede wedstrijd te spelen in de heenwedstrijd van de 16de finales van de Europa League.

De terugwedstrijd staat nog vers in het geheugen van het Astridpark: de Anderlechtenaren versloegen Athletic Bilbao met 4-0, met een pareltje van een Jonathan Legear die dat seizoen op zijn best speelde. Anderlecht werd uiteindelijk nipt uitgeschakeld door Hamburg in de achtste finales, maar wist zijn publiek dat seizoen te betoveren.

Getafe in 2007, de laatste nederlaag in Spaanse grond

We moeten dus teruggaan naar 2007 om een nederlaag van RSC Anderlecht op Spaanse bodem terug te vinden. Het was in de Europa League, tijdens een groepsfase die uiteindelijk vrij vergelijkbaar was met die van vandaag, aangezien Anderlecht elke tegenstander slechts één keer tegenkwamen, thuis of uit.

© photonews

RSCA reisde dus op 19 december 2007 naar Getafe en verloor met 2-1. Het enige Brusselse doelpunt werd in blessuretijd gescoord door Cyril Théréau. De basiself van Sporting zal een ware adrenalineshot veroorzaken bij de Brusselse supporters: Zitka, Deschacht-Van Damme-Juhasz-Wasilewski, Polak-Biglia-Goor, Hassan-Théréau-Legear... Een ander tijdperk.