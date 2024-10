📷 Eindelijk goed nieuws voor Zinho Vanheusden! Malinwa-supporters door het dolle heen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zinho Vanheusden heeft dit seizoen vanwege een vervelende rugblessure nog niet veel kunnen spelen bij KV Mechelen.

Zijn laatste jaar bij Standard Luik verliep ook niet zonder problemen. Ondanks de tegenslagen in zijn carrière, heeft Vanheusden nu reden tot vreugde.

Samen met zijn partner Lauren Vromans verwelkomt hij nieuw leven in hun gezin. Op sociale media deelde hij het heugelijke nieuws met zijn volgers, vergezeld van de emotionele boodschap: "Blessed beyond words".

De komst van hun kind kan een nieuw hoofdstuk in het leven van de verdediger inluiden, en hopelijk ook een positieve wending in zijn loopbaan. Fans en supporters van KV Mechelen hebben hun gelukwensen al massaal gedeeld en hopen dat de nieuwe rol als vader Vanheusden extra motivatie zal geven om zijn blessures te overwinnen en weer op het veld te schitteren.

Zinho Vanheusden, die in het verleden ook een eenmalige Rode Duivel was, heeft nog steeds de ambitie om terug te keren naar de top van het voetbal. Terwijl hij zich voorbereidt op de nieuwe verantwoordelijkheden van het ouderschap, kijken velen uit naar zijn terugkeer in onze competitie.

KV Mechelen speelt deze zaterdag om 16uur een thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Malinwa staat met elf punten op de elfde plaats in de Jupiler Pro League.