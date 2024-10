Antonio Conte spreekt over dip van Romelu Lukaku en wijst opnieuw naar fysieke paraatheid van Rode Duivel

SSC Napoli staat aan de leiding in de Serie A. Antonio Conte laat de Napolitanen dromen van nieuwe successen. Al heeft de oefenmeester nog werk om Romelu Lukaku te laten presteren.

Romelu Lukaku startte als een komeet bij SSC Napoli - in zijn eerste twee wedstrijden was hij meteen goed voor twee doelpunten en twee assists - maar de voorbije weken is de anonimiteit zijn deel. Ondertussen staat hij al drie wedstrijden droog.

"Maar ik maak me momenteel geen zorgen", is Antonio Conte nog steeds vol vertrouwen over Big Rom. "Het belangrijkste is dat Lukaku zijn steentje blijft bijdragen aan de teamprestatie. En dat is momenteel het geval."

© photonews

"Het is geen geheim dat Romelu hier niet in de beste conditie is aangekomen", wijst de coach (opnieuw) naar de fysieke paraatheid van de Rode Duivel. "Maar hij werkt hard."

Conte is dan ook niet van plan om Lukaku opzij te schuiven. "Hij blijft een speler die een enorme invloed heeft op ons spel en op de tegenstander. Het zal alleen maar beter worden als hij opnieuw begint te scoren."

Mag SSC Napoli dromen van een nieuwe landstitel?

Napoli kampeert momenteel aan de leiding in de Serie A. Partenopei telt na zes wedstrijden één punt voorsprong op Juventus FC. Internazionale FC, AC Milan en Torino FC volgen op twee eenheden.