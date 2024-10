Gustaf Nilsson kon ook bij buitenlandse clubs aan de slag: spits legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

Gustaf Nilsson vertrok deze zomer bij Union Saint-Gilloise om naar Club Brugge te trekken. De Zweedse aanvaller, die ook de kans had om België te verlaten, heeft zijn keuze toegelicht.

Gustaf Nilsson heeft zijn beste vorm nog niet teruggevonden bij Club Brugge. De Zweedse aanvaller, die vorig jaar uitblonk bij Union, heeft slechts drie doelpunten gemaakt in elf wedstrijden.

Toch heeft de 27-jarige doelpuntenmaker geen spijt van zijn keuze. Hij zat vier uur aan tafel met het bestuur van de club en was snel overtuigd.

"Het is dan dat Club mij heeft uitgelegd waar het voor staat en hoe ze wilden voetballen met mij in het team. Zo had ik direct een goed beeld van hun verwachtingen. Ik had het gevoel dat Club mij écht wilde", zei Nilsson volgens Het Nieuwsblad.

Gustaf Nilsson had de mogelijkheid om België te verlaten en in een grotere buitenlandse competitie te spelen, maar volgens hem was Club gewoon de juiste stap. "Alles is hier iets groter dan bij Union. De trainingsfaciliteiten, het stadion, de fans. Brugge doet altijd bovenaan mee in de competitie. Er is de Champions League."

Ondanks zijn mindere vorm is Gustaf Nilsson vastbesloten om de twijfels weg te nemen in Oostenrijk tegen Sturm Graz. "Ik wil het team op een positieve manier vertegenwoordigen en alles geven voor de supporters", besloot de Zweed.