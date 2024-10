Netflix onthult documentaire over de meest controversiële voetbalgebeurtenis van 2023

Streamingdienst Netflix heeft aangekondigd een documentaire uit te brengen over de veelbesproken kus van Luis Rubiales op de mond van voetbalster Jennifer Hermoso.

De toenmalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond veroorzaakte vorig jaar veel opschudding toen hij de speelster zonder toestemming kuste na de Spaanse overwinning op het WK vrouwenvoetbal.

De documentaire, getiteld It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football, zal op 1 november verschijnen. Volgens Het Laatste Nieuws beschrijft Netflix het als het verhaal van “het schandaal dat de winst van de Spaanse voetbalsters op het WK van 2023 overschaduwde”.

© photonews

Het schandaal leidde tot grote controverse en resulteerde in het vertrek van Rubiales. Hij stapte op als voorzitter na de felle kritiek die volgde op zijn actie. In januari van dit jaar werd hij officieel aangeklaagd door het Spaanse Openbaar Ministerie, dat in maart 2,5 jaar gevangenisstraf eiste.

Daarnaast wordt er een schadevergoeding geëist van Rubiales aan Hermoso. De ex-voorzitter van de Spaanse voetbalbond zal zich in februari volgend jaar voor de rechter moeten verantwoorden.

De documentaire belooft een diepgaande kijk op de gebeurtenissen en bevat nooit eerder gedeelde verklaringen van verschillende speelsters. Onder anderen Jennifer Hermoso, Alèxia Putellas, Irene Paredes en Aitana Bonmatí komen aan het woord.