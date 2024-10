Van onmisbare veelspeler naar ... 41% van de speeltijd: coach legt uit waarom klasbak zo weinig speelt

Wie op de webstek van KAA Gent gaat kijken, ziet bij de verdedigers liefst acht mensen staan. En dan beschouwen ze Matisse Samoise nog als een middenvelder op de koop toe. Toch is de realiteit toch ietwat anders te noemen.

Archie Brown en Tiago Araujo zijn beiden spelers die vooral op de flank gebruikt kunnen worden en Noah Fadiga werd de voorbije maanden bijgeschoold van rechtsachter naar rechtsvoor.

"Een van onze beste transfers is een interne transfer", had Wouter Vrancken daar toen ook al lof voor. En op die manier slinken het aantal 'echte' verdedigers toch al ietwat naar vijf: Watanabe, Mitrovic, Torunarigha, Nurio Fortuna en Gambor.

41,4% van de speeltijd voor Torunarigha

Tegen OH Leuven zat Jordan Torunarigha op de bank bij de Buffalo's. In het begin van het seizoen viel hij zelfs even naast de selectie, de voorbije weken begon hij toch wat meer minuten te maken.

Volgens sommige insiders leek het erop dat hij toch nog wel wat (fysiek) werk had en niet zo fit oogde als vorig seizoen. Momenteel zit hij aan 559 speelminuten in acht wedstrijden, terwijl KAA Gent toch al vijftien wedstrijden afwerkte.

Veel minder dan vorige jaren

Zo zit hij dus aan 559 speelminuten op een potentieel totaal van 1350 speelminuten, of amper 41,4 procent van de speeltijd. Vorig jaar en het jaar daarvoor kwam hij aan respectievelijk 44 en 45 wedstrijden en veel meer dan 50 procent van de speeltijd. Twee jaar geleden was het nog 71,9 procent bijvoorbeeld.

Opvallend minder dus onder Wouter Vrancken, al heeft die ook wel een verklaring. "We hebben eigenlijk maar drie centrale verdedigers. Nurio Fortuna en Hugo Gambor kunnen dat op zich ook, maar Hugo is voor mij een rechtsachter."

"Dat moeten we dus een beetje managen met alle wedstrijden die er komen. We gaan ze allemaal nodig hebben de komende weken en maanden. Het was een goede wedstrijd om het op deze manier te doen met Mitrovic en Watanabe centraal achterin", klonk het na de 3-0 tegen OH Leuven.

Torunarigha zat dus eerder uit voorzorg op de bank. Hij zit ook in de 25-koppige selectie van de Buffalo's voor de wedstrijd op bezoek bij Chelsea. Een probleem is er dus zeker niet en dat wou Wouter Vrancken ook nog eens benadrukken afgelopen zondag.