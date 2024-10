Kan Anderlecht deze coach al van zijn lijstje schrappen? "Vergeet het maar"

Veel namen werden al genoemd bij RSC Anderlecht als mogelijke vervanger van Brian Riemer. Een van die namen is Kjetil Knutsen, de succesvolle coach van Bodo/Glimt.

Sinds het vertrek van Brian Riemer zijn er verschillende mogelijke vervangers genoemd bij Anderlecht: Mark van Bommel, Thomas Letsch, Miron Muslic, Philippe Clement, Kasper Hjulmand, Hein Vanhaezebrouck... Ook de naam van Kjetil Knutsen circuleert. Sinds 2017 actief bij Bodo/Glimt, heeft de Noorse coach wonderen verricht en trekt al geruime tijd de interesse van grote Europese clubs.

Freddy Toresen, journalist voor het Noorse medium Avisa Nordland en volger van Bodo/Glimt, zal zeker de wedstrijd van donderdag tegen Union met veel interesse volgen. Hij heeft ons ook verteld over Knutsen, zijn opkomst en zijn ambities als coach.

"Hij kwam in 2017 aan, toen de club een jaar eerder was gedegradeerd. Hij heeft zo veel veranderd bij Bodo/Glimt. Hij heeft wonderen verricht met een kleine club uit het Noorse arctische gebied. Als hij wilde, had hij burgemeester van de stad kunnen zijn!" begint Toresen.

Ondanks zijn succes bij de bescheiden Noorse club, heeft Knutsen tot nu toe altijd andere Europese clubs afgewezen. "Hij geniet al enkele jaren veel interesse. Hij werd genoemd bij grote clubs. Dat weet hij. Maar hij praat niet met zijn makelaar. Zelfs toen hij bij Liverpool werd genoemd als opvolger van Jurgen Klopp, terwijl hij als kind fan was van de club!"

"Maar nu is hij volledig gefocust op zijn missie bij Bodo/Glimt. Dat is momenteel zijn enige ambitie. Hij wil opnieuw een titel winnen in Noorwegen."

Kjetil Knutsen naar Anderlecht? Weinig kans...

Knutsen kreeg op de persconferentie van woensdag een vraag erover, maar vertelde dat hij gefocust is op zijn huidige club. De kans lijkt klein dat hij op korte termijn bij paars-wit zal aansluiten, en dat verbaast Freddy Toresen helemaal niet. "Natuurlijk zal hij ooit vertrekken. Maar zoals hij heeft gezegd, is dat niet voor morgen... Ik denk dat hij volgend jaar zal blijven. Kan hij Bodo/Glimt nu verlaten? Nee, vergeet het maar!"

Ondanks zijn openlijke wens om in Noorwegen te blijven, zou Knutsen kunnen passen bij het spel dat Anderlecht brengt en hen opnieuw naar succes leiden?

Het hangt af van wie de beslissingen neemt, zegt Toresen. "Is het de coach? Of is het het bestuur, de technisch directeur? Bij Bodo/Glimt bepaalt Knutsen welke spelers worden gekocht. Hij neemt de beslissingen, anders gebeurt er niets. Als Club Brugge of Anderlecht hem aantrekken en hem op zijn manier laten werken, kan ik garanderen dat het een succes zal zijn. Ik denk dat hij dat weet en dat is de reden waarom hij bij Bodo/Glimt blijft."