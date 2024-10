Rangers-coach Philippe Clement snoeihard na 1-4 nederlaag tegen Olympique Lyon: "Ik kan ons niveau niet aanvaarden"

Philippe Clement verloor met zijn Rangers op donderdag met 1-4 van Olympique Lyon. De Rangers-coach was absoluut niet tevreden na de zware nederlaag.

Glasgow Rangers verloor met 1-4 van Olympique Lyon in de Europa League. Malick Fofana (ex-KAA Gent) was de matchwinnaar. Hij scoorde twee keer en leverde een assist af.

Voor Rangers-coach Philippe Clement was het op zijn beurt een minder leuke avond. Hij was na afloop scherp voor zijn spelers, die volgens hem "niet scherp genoeg waren".

"We komen op achterstand door balverlies op plekken waar je de bal nooit mag verliezen en dan verdedigen we ook niet scherp genoeg. Uiteindelijk hadden we even veel kansen als Lyon, maar de score zegt iets anders. Dat toont het verschil in kwaliteit aan", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ik kan het niet aanvaarden dat we wedstrijden verliezen", is de coach duidelijk. "En ik kan ook ons niveau niet aanvaarden."

"Ik blijf altijd ambitieus om het niveau naar boven te halen. Het positieve is dat we veel kansen kregen tegen een goeie ploeg, maar om een stap voorwaarts te kunnen zetten moet je die kansen ook afwerken", besluit Clement.