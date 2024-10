Totaal onverwachte wending in het stadiondossier van Club Brugge

Het nieuwe stadion van Club Brugge blijft een heet hangijzer. Maar nu komt er voor blauwzwart toch een totaal onverwachte wending in het dossier.

Club Brugge krijgt totaal onverwachte steun voor het stadionproject. Bijna 200 buren trekken naar de Raad van State, om voor het nieuwe stadion te pleiten.

“Enkele tegenstanders houden het project tegen, maar de meeste buren zijn de plannen wél genegen”, zeggen initiatiefnemers Joke Vandaele en Nick De Grande aan Het Nieuwsblad. “Want ook wij willen gehoord worden.”

In 2023 werd de eerste vergunning al door enkele buren onderuitgehaald en ook in juni van dit jaar, bij de toekenning de nieuwe vergunning, gingen ze in beroep.

Club Brugge probeert al sinds 2007 een nieuw stadion neer te poten, maar na al die jaren komt er nog altijd geen schot in de zaak. Deze steunactie is best opvallend te noemen.

“Door de berichtgeving leeft bij velen het idee dat de buurt tegen de plannen van Club Brugge is. Maar niets is minder waar. Omdat het plan een meerwaarde betekent voor de buurt. Zo wordt de groene parking op dagen dat er niet wordt gevoetbald, opengesteld als buurtpark.”

Het parkeerprobleem, al jaren een issue, zou met het nieuwe stadion volledig opgelost worden. “Toen bleek dat we kunnen tussenkomen in de procedure, kwamen we zonder moeite aan 191 buurtbewoners om een juridisch verzoek te onderschrijven.”