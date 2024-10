🎥 De keepersblunder van het jaar? "Hij zit nu huilend in de kleedkamer"

Het seizoen in de Engelse Championship is nog jong, maar Illan Meslier, doelman van Leeds United, heeft zich nu al schuldig gemaakt aan een van de grootste keepersblunders van het jaar.

In de 97ste minuut van de kraker tegen koploper Sunderland ging hij gruwelijk in de fout, waardoor Leeds onnodig twee punten verspeelde en de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Meslier liet zich volledig verrassen door een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal van Sunderland-invaller Alan Browne. Deze blunder zorgde ervoor dat Leeds, dat zich kandidaat stelt voor de titel, in de slotseconden de winst uit handen gaf.

beelden van de fout gingen binnen enkele uren de wereld rond en werden het onderwerp van gesprek onder voetbalfans. Leeds United-trainer Daniel Farke reageerde na de wedstrijd met veel medeleven voor zijn doelman.

“Eerlijk: ik heb dit in dertig jaar dat ik in het profvoetbal werk nog nooit gezien. 97ste minuut, buit binnen en dan gebeurt dit.... Hartverscheurend voor Illan en voor ons. Hij is nu echt ontroostbaar en zit huilend in de kleedkamer.” Farke gaf aan dat het wel even zal duren voordat Meslier dit incident verwerkt heeft.

Ondanks het gelijkspel behield Sunderland de koppositie in de Championship. Leeds United staat na negen wedstrijden op de derde plaats, maar het puntenverlies door de fout van Meslier kan nog cruciale gevolgen hebben voor hun titelambities.