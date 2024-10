"Ik wilde alleen maar naar hier": zomeraanwinst van Genk die zich al in de harten van de supporters speelde, legt zijn keuze voor de Limburgers uit

KRC Genk deed afgelopen zomer enkele mooie transfers. Een daarvan is de komst van Hyeon-gyu Oh. De Zuid-Koreaanse spits was al een paar keer van grote waarde bij de Limburgers.

KRC Genk zag afgelopen zomer heel wat spelers vertrekken voor grote bedragen. Maar er kwamen ook een aantal inkomende transfers aan, waarvan enkelen nu ook goed bezig zijn.

Eentje daarvan is Hyeon-gyu Oh. De spits mocht nog niet starten, maar kan wel zo goed als iedere wedstrijd op een invalbeurt rekenen.

Afgelopen weekend, tegen KV Mechelen, was hij van goudwaarde. Toen kwam hij op het veld en scoorde hij twee doelpunten waardoor Genk nog met 2-1 won.

Hij kwam over van het Schotse Celtic, waar hij uit de ploeg was gevallen. "Toen Genk zich meldde, twijfelde ik niet", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. Hij legt ook heel duidelijk uit waarom hij voor de Limburgers koos.

"Omdat het Genk is. Ik had een aantal opties in de Championship, maar ik wilde alleen maar naar hier. Als je ziet wat voor spelers hier allemaal door zijn gekomen: De Bruyne, Courtois, Trossard… Dat is toch indrukwekkend? Een gesprek met mijn goeie vriend Hyun-seok Hong (ex- KAA Gent n.v.d.r.) bevestigde mijn keuze. Hij zei me dat dit de perfecte club is om je te ontwikkelen", besluit Oh.