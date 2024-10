Ook KAA Gent moet nog vrezen voor strenge straf van UEFA: obscene gebaren, banner vernietigd, stoeltjes gegooid

KAA Gent verloor donderdag met 4-2 van Chelsea in de Conference League, maar de wedstrijd werd niet alleen bepaald door het spel op het veld. Op de tribunes ging het mis toen enkele Gentse supporters met zitjes naar de Chelsea-aanhang gooiden.

Dit gebeurde nadat een Gent-fan zelf een stoel in zijn richting had gekregen, wat leidde tot escalatie. Tijdens de wedstrijd maakten de Gentse fans ook gebruik van hun telefoons met flashlights om Luc De Vos te eren, maar dit leidde ook tot obscene gebaren naar de Chelsea-supporters, schrijft Het Nieuwsblad.

De spanningen tussen de twee fanbases nam toe, vooral na de 3-1. Toen een beker op een Gentse supporter viel, gingen enkele supporters over de schreef en wierpen zij zitjes naar het Chelsea-vak. Op nieuwe beelden is te zien dat de fan die gooide, eerst zelf een stoel in zijn richting kreeg.

Daarnaast werd een banner van Chelsea-legende Bobby Tambling, die 202 doelpunten voor de club scoorde, beschadigd door de Gentse supporters, wat leidde tot verontwaardiging onder de Londense fans.

De reacties waren duidelijk: “De Gentse fans waren absoluut schandalig,” klonk het vanuit Chelsea. De acties van de supporters bleven niet onopgemerkt, en de Londense politie arresteerde na de wedstrijd enkele vermoedelijke daders.

KAA Gent, dat blij was met de steun van de 3.000 meegereisde fans, betreurt het incident en wacht op meer informatie over het onderzoek. Scheidsrechter Daniel Schlager vermeldde de ongeregeldheden niet in zijn verslag, maar de UEFA Security Officer deed dit wel, wat resulteert in een automatische procedure.