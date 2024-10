Zeqiri was niet de prioriteit van Charleroi, maar wel een andere aanvaller die uitblinkt in de Pro League: "Mijn grootste teleurstelling"

Charleroi heeft een drukke transferperiode achter de rug wat aanvallers betreft. De eerste keuzes van de club zijn door de vingers van Mehdi Bayat geglipt.

Tijdens de transferperiode zorgde de ommezwaai van Andi Zeqiri om uiteindelijk naar Standard te trekken voor wrevel bij Charleroi. Maar de club had eigenlijk van Hyeon-gyu Oh zijn prioriteit gemaakt. De Zuid-Koreaan begint zich goed in te werken bij Genk. Hij kon dit seizoen als invaller al drie keer scoren.

"We hadden aan het begin van de transferperiode een akkoord met hem, we spraken over een huur met aankoopoptie met Celtic. Maar zij wilden een definitieve transfer, helaas hadden we niet de middelen om dat te doen", legt Mehdi Bayat uit aan RTL.

Genk stond klaar en haalde hem binnen voor 2,7 miljoen. "Dit is mijn grootste teleurstelling van de transferperiode. Omdat de speler wilde komen. Voor Zeqiri hadden we een akkoord, maar ik voelde dat de speler volledig in twijfel was", vervolgt Bayat.

De rest is bekend: Grejohn Kyei kwam na de aarzelingen van Zeqiri. Maar Mehdi Bayat verwijt de huidige speler van Standard niets. "Hij had me verteld dat sinds hij uit Zwitserland was vertrokken om naar Engeland te gaan, zijn carrière alleen maar bergafwaarts ging."

"Ik heb hem gezegd dat Charleroi perfect voor hem zou zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat het spel van het team perfect bij hem paste. Maar hij koos ervoor om naar Standard te gaan waar hij al twee doelpunten heeft gemaakt, dat is goed voor hem."