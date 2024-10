📷 Dat ziet er echt niet goed uit: Real Madrid-Villarreal opgeschrikt door zware knieblessure van Carvajal

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van Villarreal. Na afloop ging het echter vooral om de vreselijke blessure van Dani Carvajal.

Real Madrid nam het zaterdagavond op tegen Villarreal in de Spaanse competitie. Thibaut Courtois was er alweer niet bij vanwege een blessure.

Na slechts een kwartier spelen kon Valverde de score openen op aangeven van Luka Modric. Na de rust maakte Vinicius Jr. er zo'n 20 minuten voor het einde 2-0 van.

In de absolute slotfase werd het Santiago Bernabeu opgeschrikt door een zware blessure van Dani Carvajal. De verdediger leek onschuldig in duel te gaan.

Hij trapte richting de bal, maar raakte zwaar geblesseerd aan de knie. Meteen werd duidelijk dat het heel serieus was. Hij moest per brancard, in tranen, van het veld.

Na afloop vertelde Valverde al dat de score nu even niet uitmaakte. "Ik hoop gewoon dat alles goedkomt met Carvajal", klonk het.