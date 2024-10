Real Madrid bevestigt dubbele opdoffer: twee sterkhouders geblesseerd, waarvan één zwaar

Real Madrid won zaterdagavond dan wel met 2-0 van Villarreal, maar na afloop ging het vooral om de blessure van Dani Carvajal. Kort voor het einde van de wedstrijd moest hij met een zware knieblessure naar de kant.

Real Madrid nam het zaterdagavond op tegen Villarreal. Na doelpunten van Federico Valverde en Vinicius Jr. werd de eindstand uiteindelijk 2-0.

Maar kort voor het einde werd het Santiago Bernabeu opgeschrikt door een zware blessure van Dani Carvajal. De vleugelverdediger ging een onschuldig duel aan, maar liep daarmee een kwetsuur aan de knie op.

Hij kermde het uit van de pijn en moest nadien in tranen, per brancard, van het veld gedragen worden. Meteen was duidelijk dat het serieus was. Op zondag kwam Real Madrid al met een update.

'Na tests die zijn uitgevoerd op onze speler Dani Carvajal door de medische dienst van Real Madrid, is vastgesteld dat hij een gescheurde voorste kruisband, een gescheurde buitenste collaterale band en een gescheurde popliteale pees heeft in zijn rechterbeen. Hij zal de komende dagen worden geopereerd', klinkt het op de clubwebsite.

Maar ook Vinicius Jr. liep een (kleinere) blessure op. 'Na tests die zijn uitgevoerd op onze speler Vinicius Júnior, is bij hem een nekblessure vastgesteld.'