Tjaronn Chery voelt zich helemaal thuis in Antwerpen en kreeg felicitaties van een Antwerplegende: "Hij stuurde me na de derby meteen een bericht"

Tjaronn Chery heeft zijn stempel gedrukt in de Jupiler Pro League met een indrukwekkende start. Met vijf doelpunten en twee assists in negen wedstrijden is hij voorlopig de meest waardevolle speler van de competitie.

Tjaronn Chery liet meteen zijn stempel zien in de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot door niet één, maar twee keer van buiten de zestien te scoren. Dit deed hij in maar liefst drie minuten. Chery’s connectie met zijn huidige teamgenoten is dan ook onmiskenbaar. Hoewel hij geen directe link meer heeft met Lior Refaelov, waar hij contact had bij Maccabi Haifa, is de invloed van voormalige teamgenoten nog steeds voelbaar. “Rafa stuurde me na de derby een bericht. Manneke, proficiat met je twee goeie goals”, aldus Chery. Het lijkt erop dat de aanpassing aan het Belgische voetbal voor Chery geen grote uitdaging is geweest. “Ik heb nog nooit aanpassingsproblemen gehad”, legt hij uit aan GvA. “Ik kom overal aan, speel een beetje mee, maak af en toe een goaltje en klaar.” Naast zijn sportieve ambities houdt Chery ook rekening met zijn gezin. Hij wil dat zijn jongste zoontje de kans krijgt om linksvoetig te worden, wat de kans op een succesvolle voetbalcarrière zou vergroten. Hij probeert een balans te vinden tussen zijn rol als voetballer en als vader. Terwijl hij zich in het Belgische voetbal verder ontwikkelt heeft hij de ambitie om meer te bereiken. De speler is inmiddels al 36 jaar oud.