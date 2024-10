De duurste Rode Duivels: verrassende naam op plaats één en geen Lukaku of De Bruyne in de top tien

De Rode Duivels nemen het binnenkort op tegen Italië en Frankrijk in de Nations League. Ondertussen kijken we even naar de tien duurste Rode Duivels.

De Belgische nationale ploeg is maandag samengekomen om zich voor te bereiden op de komende interlands. Donderdag 10 oktober nemen ze het op tegen Italië en op 14 oktober tegen Frankrijk. Onderzoeksbureau CIES heeft ondertussen de 10 duurste Rode Duivels nog eens op een rijtje gezet. Op plaats één zien we Loïs Openda (99,8 miljoen euro). Hij scoorde dit seizoen al vijf keer in negen wedstrijden over alle competities heen bij RB Leipzig. Bij de nationale ploeg heeft hij het echter wat moeilijker. Op de tweede plaats komt Jérémy Doku (91,6 miljoen euro). De Manchesster City-speler wisselt basisplaatsen af met invalbeurten en kon afgelopen weekend zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen scoren. Amadou Onana is de derde duurste Rode Duivel (68 miljoen euro). Hij zal er deze interlandperiode niet bij zijn. Op de vierde plaats komen we Charles De Ketelaere (56,1 miljoen euro) tegen. Hij won afgelopen seizoen nog de Europa League bij Atalanta, maar heeft het dit seizoen wat moeilijker met het voorleggen van statistieken in de Serie A. Na 7 wedstrijden scoorde hij slechts één keer en kon hij nog geen assist geven. Johan Bakayoko is de vijfde duurste Rode Duivel (53,8 miljoen euro). Zeno Debast kende een goede seizoensstart bij Sporting CP en zag zijn waarde stijgen naar 41,3 miljoen euro. Leandro Trossard (39,1 miljoen euro), Arthur Vermeeren (38,1 miljoen euro), Youri Tielemans (37,7 miljoen euro) en Arthur Theate (29, 7 miljoen euro) vervolledigen de top 10. Top estimated transfer values*, 🇧🇪 internationals

* As per CIES Football Observatory statistical model 👉 https://t.co/7ZcEaycYcd pic.twitter.com/sbAL1YYUuy — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 7, 2024