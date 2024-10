Hendrik Van Crombrugge was bang om hetzelfde te ervaren als bij Anderlecht: "Ik vind mezelf te goed daarvoor"

Hendrik Van Crombrugge heeft zijn basisplaats teruggevonden bij Genk. Een opluchting voor hem, aangezien hij niet opnieuw voorbijgestreefd wilde worden door een jong talent van de club.

Voor de allereerste wedstrijd van het seizoen van KRC Genk stond Mike Penders onder de lat. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar Chelsea voor 20 miljoen euro maar uitgeleend aan Racing Genk tot het einde van het seizoen. Ondanks deze nieuwe status, is het toch Van Crombrugge die nummer één is.

Van Crombrugge geeft echter in de podcast MIDMID toe dat hij geen rustige zomer heeft meegemaakt. "Er zijn veel dingen gebeurd in korte tijd en ik heb enkele gelijkenissen gezien met het scenario van Bart Verbruggen toen ik bij Anderlecht was".

Van Crombrugge wilde niet hetzelfde opnieuw meemaken. "Ik had er alles aan gedaan om klaar te zijn voor het begin van de competitie. Vervolgens is het een harde klap om niet te spelen. Ik heb ook niet gespeeld in de tweede wedstrijd. Intern heb ik laten weten dat ik me niet zag zitten om een heel seizoen op de bank te zitten".

"Ik vind mezelf te goed daarvoor, zowel qua kwaliteiten als fysiek. Ik wilde geen ander jaar verliezen. Uiteindelijk heeft de club duidelijk gecommuniceerd en na hard te hebben gewerkt, kreeg ik mijn kans."

Het is afwachten wat Chelsea en Mike Penders van de situatie vinden. Hendrik Van Crombrugge mag dan wel met plezier jonge keepers begeleiden, hij zal zijn plaats niet zomaar afstaan.