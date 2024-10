Ook Franse bondscoach Deschamps mengt zich in heisa om Kylian Mbappé

Kylian Mbappé zal er deze interlandperiode niet bij zijn. Hij werd niet geselecteerd door Didier Deschamps, "in het belang van de speler".

Er ontstond de afgelopen dagen heel wat heisa rond Kylian Mbappé in Frankrijk. De sterspeler zal er deze interlandperiode niet bij zijn, maar speelde wel volop mee bij Real Madrid.

Dat terwijl hij onlangs geblesseerd raakte, en Didier Deschamps hem toen niet selecteerde om geen risico's te nemen met geblesseerde spelers. Afgelopen weekend stond hij wel 70 minuten op het veld tegen Villarreal.

Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond, mocht het al komen uitleggen. Maar nu heeft ook de bondscoach zelf meer informatie gegeven.

"We moeten de belangen van de speler voorop stellen zonder hem in de problemen te brengen", vertelde Deschamps volgens Het Nieuwsblad. "De doelstellingen van clubs en nationale teams zijn op een bepaald moment verschillend."

"We mogen niet vergeten dat de club de werkgever van de speler is, niet de federatie. Voor mij staat de speler altijd voorop. Ik weet heel goed dat hij niet tegen zijn club zal ingaan, en hij wil ook geen selectie contesteren. Na overleg hebben we er voor gekozen zijn belangen ter harte te nemen, zonder hem in moeilijkheden te brengen", besluit hij.