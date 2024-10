Tedesco nog meer met de handen in het haar: volgende sterkhouder haakt af, vervanger al bekend

Bondscoach Domenico Tedesco heeft Aster Vranckx opgeroepen als vervanger. Onana raakte vorige week geblesseerd tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München en moest afgelopen weekend al verstek laten gaan voor de wedstrijd tegen Manchester United.

Tedesco had eerder aangegeven dat het om "een klein probleem" ging en dat er een "positieve MRI-scan" was gemaakt. Helaas blijkt de blessure nu toch ernstiger dan aanvankelijk gedacht, waardoor Onana niet beschikbaar is voor de komende interlands.

Deze afwezigheid komt op een ongelukkig moment voor de Duivels, die zich voorbereiden op belangrijke wedstrijden in de Nations League. De selectie van Tedesco is al onder druk komen te staan en het verlies van Onana, een belangrijke schakel op het middenveld, maakt het er niet makkelijker op.

Tedesco moet ook al De Bruyne en Lukaku missen, terwijl ook Thomas Meunier afhaakte. De oude garde geniet van een gunstregime, maar het maakt de positie van de bondscoach er niet makkelijker op.

