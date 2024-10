Hugo Siquet haalt bij nationale ploeg precies dezelfde woorden boven als Maxim De Cuyper

Hugo Siquet moest een van de toptransfers van deze zomer worden. Maar dat draaide eventjes anders uit.

Drie miljoen euro legde Club Brugge afgelopen zomer op tafel voor Hugo Siquet, maar zijn laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League dateert ondertussen al van 1 september.

Toch werd de speler van blauwzwart opgeroepen voor de Jonge Duivels, een selectie waar Siquet zelf heel erg blij mee is.

“Ik ga niet liegen, het doet wel deugd om eens in een andere omgeving te zijn. Dat Maxim De Cuyper hetzelfde zei? Dat is nog anders, hij speelt tenminste!”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Een goede kans voor Siquet, zo zegt hij zelf, om te tonen dat hij er nog steeds is. “Ik wil vooral het vertrouwen van Gil Swerts (de bondscoach, red.) terugbetalen, want hij geeft me veel vertrouwen. Daar wil ik hem de komende matchen voor bedanken. En dan zal de rest ook wel volgen.”

Gemakkelijk wordt het alvast niet tegen Schotland en Hongarije, want een zes op zes lijkt absoluut nodig om het EK te halen.

“We moeten inderdaad twee keer winnen om ons te plaatsen voor het EK, maar we hebben veel spelers die al heel wat ervaring hebben op het hoogste niveau, dus we kunnen wel met die druk om.”