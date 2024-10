Jean Kindermans zegt wanneer Romelu Lukaku naar Anderlecht kan terugkeren: "Het staat in de sterren geschreven"

Romelu Lukaku maakte er zondag een leuke dag van door terug te keren naar het Lotto Park tijdens de Clasico. Hij werd er hartelijk verwelkomd.

Romelu Lukaku heeft zijn populariteit kunnen bevestigen bij Anderlecht: toen de stadionomroeper zijn aanwezigheid aankondigde in de tribunes tegen Standard, stond het Lotto Park als één man op om zijn voormalige held te begroeten.

De supporters hopen al enkele jaren dat Big Rom op een dag terugkeert naar paars-wit om daar de laatste seizoenen van zijn carrière te spelen. En dit soort verschijningen zal die hoop alleen maar versterken.

Het is al dertien jaar geleden dat de jonge Lukaku Anderlecht verliet voor Chelsea na 41 doelpunten in 98 wedstrijden in het shirt van de club, tot trots van Jean Kindermans. De voormalige baas van de jeugdopleiding van Anderlecht heeft gesproken over de kans dat de Rode Duivel terugkeert naar zijn roots.

Bij 'Sporza Daily' toont hij zich vrij optimistisch: "Van zodra hij het niveau van Napoli niet meer kan bijhouden, staat in de sterren geschreven dat hij zijn carrière in Brussel zal komen afsluiten."

Romelu Lukaku heeft nog een contract voor drie seizoenen bij Napoli. Dan zal hij 34 jaar zijn. "Veel van die jongens die opgroeiden in Neerpede hebben een emotionele band met de club. Alle stages, toernooien, de Youth League, de ontwikkeling. Ze koesteren warme gevoelens. Ze vergeten niet waar ze vandaan komen", besluit Kindermans.