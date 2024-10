Philippe Albert is hard voor bondscoach Domenico Tedesco: "Hij heeft de macht verloren"

De afwezigheid van Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier in het nationale team zorgt voor veel ophef. Is hij zijn macht verloren bij de groep?

De Rode Duivels zullen het moeten stellen zonder enkele sterkhouders van de gouden generatie in de Nations League. De overvolle kalender maakt de situatie niet gemakkelijker, maar plaatst Domenico Tedesco in een lastige positie.

"Er wordt gesproken over Lukaku en we moeten het ook hebben over Meunier die naar de nationale ploeg moest komen [...] Wat De Bruyne betreft, is het schandalig van Tedesco om te aanvaarden dat hij niet komt in november. Hij heeft zijn macht verloren... Hij is al niet in goede doen, als hij wil stoer doen met Lukaku en De Bruyne riskeert hij zichzelf te verbranden", is Philippe Albert scherp bij La Tribune.

De Bruyne en Lukaku, de echte leiders?

Marc Wilmots deelt die mening, gebaseerd op zijn ervaring als bondscoach: "Normaal gezien zijn er geen uitzonderingen in de nationale ploeg. Het was verplicht om op maandag te komen en de eerste dag besloten we met het team op basis van blessures. Als ik coach ben, onderhandel ik niet met de clubs. Ik maak mijn selectie op basis van wat ik zie en de spelers komen. Punt."

Omdat ze lange seizoenen hebben gehad, twijfelen spelers er niet langer aan om af te zien van deelname als de bondscoach het toestaat. "Dit is een erfenis van Roberto Martinez die de spelers op een gegeven moment hun gang liet gaan", vervolgt Wilmots nog.