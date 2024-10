Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen laat zich uit over transfer naar Feyenoord die niet doorging: "Het had gekund, maar..."

Andreas Skov Olsen is nog steeds de duurste speler in de Jupiler Pro League. De Deen bleef afgelopen zomer bij Club Brugge, maar kon wel rekenen op de nodige interesse.

Andreas Skov Olsen maakte afgelopen seizoen heel wat indruk in de Jupiler Pro League. Hij werd gezien als een van de beste spelers van de competitie.

Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 18 miljoen euro. Hij kon afgelopen zomer naar een nieuwe club trekken, maar bleef uiteindelijk bij Club Brugge. Dat kwam voor velen als een verrassing.

Zo was er wel concrete interesse uit Nederland. Feyenoord had zijn pijlen gericht op de aanvaller. Daar laat Skov Olsen zich nu ook over uit bij het Deense medium Tipsbladet.

"Ja, dat was zo. Dat was het zeker. Het is niet uitgedraaid op een overstap. Maar ja, ik kreeg het aangeboden", begint hij. Deze zomer leek het ook niet alsof de speler tegen een vertrek stond.

Skov Olsen geeft nu ook toe dat hij wel geïnteresseerd was. "Ja, de transfer was een optie. Maar het werd vrij snel afgeschoten, als je het zo kunt zeggen", besluit de winger.