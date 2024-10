Duidelijkste voorbeeld dat de Gouden Generatie fakkel doorgaf: 3 jaar geleden speelden we ook tegen Italië met deze elf

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels zijn de afgelopen drie jaar door een ware revolutie gegaan. Drie jaar geleden, op 10 oktober 2021, speelden de Belgen in de troostfinale van de Nations League tegen Italië.

Van het team dat toen aan de aftrap stond, zijn slechts twee spelers overgebleven in de huidige selectie van bondscoach Domenico Tedesco: Timothy Castagne en Youri Tielemans, die nu de kapiteinsband draagt.

De basisploeg van toen was heel anders: Courtois stond in doel, met een defensie bestaande uit Saelemaekers, Vertonghen, Denayer, Alderweireld en Castagne.

Tielemans en Witsel vormden het middenveld, terwijl Carrasco, Batshuayi en Vanaken voorin stonden. Het team verloor die wedstrijd met 2-1 van Italië, wat nog steeds een duidelijk verschil toont in hoe de ploeg nu speelt.

Ook op de bank was er veel verschil. Spelers als Mignolet, De Bruyne, Trossard en Theate zaten toen klaar om in te vallen, maar vandaag zijn sommigen niet meer opgeroepen. Slechts 35% van de selectie van drie jaar geleden is nu nog aanwezig.

Deze grote veranderingen tonen aan hoe sterk de Rode Duivels doorselecteren. Een nieuwe generatie krijgt kansen onder Tedesco, wat duidelijk maakt dat het team in een overgangsfase zit.