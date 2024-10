Christian Benteke spreekt klare taal richting Domenico Tedesco

Christian Benteke is topschutter in de Noord-Amerikaanse MLS. Toch is hij blijkbaar geen optie voor bondscoach Domenico Tedesco.

Vorig jaar arriveerde Christian Benteke in de MLS. Hij scoorde in zijn eerste seizoen 14 keer. Dit jaar draait hij op volle toeren, met 23 doelpunten in 29 wedstrijden. De 33-jarige voetballer was maandagavond te gast in La Tribune op de RTBF. Hij ziet nog altijd geen reden om te stoppen met voetballen. “Twee weken geleden zei Eden Hazard nog dat ik zo lang mogelijk moest blijven spelen”, vertelt Benteke. “Als het voorbij is, is het voorbij. Je moet ervan genieten. Ik ben blij met wat ik doe. Ik hoop dat ik nog een paar jaar zo door kan gaan.” Met die cijfers hoort Benteke eigenlijk thuis in de nationale ploeg. “Spelen voor mijn land is altijd een plezier en een bron van trots geweest. Daarom heb ik de nationale ploeg nooit opgegeven. Ik laat de deur open, maar ik weet niet of Domenico Tedesco MLS volgt.” Benteke vertelt dat hij nog nooit sprak met Tedesco, maar is ook heel erg realistisch over de kans dat hij nog bij de nationale ploeg geraakt. “Ik zit al lang in het voetbal en mensen zien liever een nieuwe speler. Maar als je naar mijn kwaliteiten kijkt, heb ik alles wat nodig is om voor het nationale team te spelen.”





