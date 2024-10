Club Brugge heeft leuk extraatje voor de abonnees

Eind deze maand wordt de zestiende finale van de Croky Cup afgewerkt. Club Brugge heeft een leuk extraatje voor de abonnees.

Abonnees van Club Brugge kunnen op woensdag 30 oktober om 20.30 uur gratis naar de 1/16de finale van de Croky Cup tegen Belisia Bilzen komen kijken.

“Om onze trouwe fans te bedanken, heeft Club er uitzonderlijk voor gezorgd dat de wedstrijd gratis is voor alle abonnees”, klinkt het op de website van de ploeg.

Fans moeten hun ticket wel claimen via de website en er wordt geen voorrang gegeven op de eigen vaste zitplaats.

“Iedereen kan een zitje claimen waar hij of zij wil, beginnend vanaf de middenvakken. De Zuidtribune blijft in eerste instantie gesloten. De voorrang voor abonnees loopt van 11/10 tot 17/10. Tijdens die voorrangsperiode kunnen abonnees ook al extra tickets aanschaffen voor familie of vrienden. Maximum 4 tickets per abonnee.”

Wie geen abonnement heeft maar wel Club Member is kan een ticket kopen van 5 euro voor de benedenring of 10 euro voor de bovenring. “Jouw voorrang start op 18/10 en eindigt op 20/10.”

De vrije verkoop gaat van start op maandag 21/10. Tickets kosten ook in vrije verkoop €5 in de benedenring, €10 in de bovenring.