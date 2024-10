Drama in Griekenland: Grieks international George Baldock plots dood aangetroffen op 31-jarige leeftijd

Tragisch nieuws vanuit Griekenland. Panathinaikos-speler George Baldock werd dood aangetroffen in het zwembad van zijn villa.

Het nieuws werd onthuld door het persbureau ANA. Panathinaikos-speler George Baldock werd dood aangetroffen in zijn woning in Glyfada, nabij Athene. Hij werd 31 jaar oud.

De omstandigheden van het drama zijn ook vreemd: het levenloze lichaam van de verdediger werd gevonden in zijn zwembad. Op het moment van schrijven is de oorzaak van overlijden nog niet bekendgemaakt. Griekse media melden dat er een halflege fles wodka naast hem zou hebben gestaan. De politie heeft in ieder geval al een onderzoek geopend.

Nog op het veld tegen Olympiakos afgelopen zondag

George Baldock werd opgeleid bij MK Dons voordat hij in 2017 naar Sheffield United trok. Hij speelde maar liefst 219 wedstrijden voor de club, waaronder 83 in de Premier League.

Hij werd twee jaar geleden ook Grieks international. Om weer in contact te komen met zijn roots, trok hij in juli naar Panathinaikos. Afgelopen zondag stond hij nog op het veld tegen Olympiakos.