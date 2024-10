Frank Raes kiest voor de korte pijn bij nationale ploeg: "Het is een soepje geworden"

Domenico Tedesco had voor een nieuwe wind moeten zorgen bij de Rode Duivels. Ondertussen is het een stinkende briesje dat blijft hangen geworden.

De nationale ploeg zit in moeilijk vaarwater. Romelu Lukaku komt niet af, terwijl hij van doorslaggevend belang is bij Napoli en zelfs opdook in Anderlecht. Kevin De Bruyne haalde na de match tegen Frankrijk dan weer snoeihard uit en heeft al forfait gegeven voor de volgende interlandbreak.

Voor Frank Raes mag er gerust voor een korte pijn gekozen worden en in één keer breken met alle spelers van de Gouden Generatie die nu nog bij de Rode Duivels spelen.

“Uiteraard zou dat sportief wel een aderlating betekenen voor onze nationale ploeg”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Een fitte Kevin De Bruyne hoort nog altijd tot de beste tien spelers ter wereld. Een fitte Lukaku is een van de beste vijf spitsen ter wereld.”

En dan zwijgen we nog over Thibaut Courtois. “De Bruyne zei na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk min of meer hetzelfde als Courtois twee jaar geleden. Dat hij het moeilijk heeft om met spelers van een lager niveau te spelen is niet verwonderlijk.”

Het probleem van Domenico Tedesco is helemaal duidelijk voor Raes. “Zijn positie is verzwakt. Is hij nog de baas of zijn de oudere spelers dat? Aan wie moet Tedesco overigens nog verantwoording afleggen bij de bond? Het is een soepje geworden.”