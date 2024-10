Helft van de punten is voldoende voor Play-off 1: waarom is de Belgische competitie een van de spannendste van Europa?

Na tien speeldagen in de competitie scheiden slechts zes punten het podium van de play-downs. In België is het halen van de helft van de punten genoeg om in de race te blijven voor Play-off 1. Stijgt het algemene niveau van de competitie of hebben de topploegen het moeilijker?

Na tien speeldagen is het kampioenschap spannender dan ooit. Slechts zes punten scheiden de duo's KAA Gent - Anderlecht, derde en vierde in de Pro League, en het trio Leuven - STVV - Kortrijk, in de rode zone.

In de Pro League halen de grote teams weinig punten

Als we kijken naar het aantal punten per wedstrijd, realiseren we ons dat het gemiddelde verrassend laag is. Met 15 punten uit tien wedstrijden, dus de helft van de beschikbare punten, staan Club Brugge, Westerlo en Dender in Play-off 1, waarbij de promovendus op dit moment echter zevende staat op basis van doelsaldo.

In andere competities is de situatie anders. Met de helft van de behaalde punten, bevinden Stuttgart en Heidenheim zich in de middenmoot in de Bundesliga, net als Tottenham, Nottingham en Brentford in Engeland, Vallecano en Celta Vigo in Spanje, of Atalanta, AS Roma, Empoli en Fiorentina in Italië. Al deze teams staan rond de tiende plaats in hun respectievelijke competities.

In België verliezen de topteams veel punten, elke week weer. "Het kampioenschap is niet meer zoals tien jaar geleden, toen de grote teams altijd met 3-0 of 4-0 wonnen van de kleintjes. Het kampioenschap is evenwichtiger, alle teams zijn gevaarlijk," zei Ivan Leko, met instemming van Timmy Simons, na Standard - Westerlo.

De zwakke groten, of de sterke kleintjes?

Op Europees niveau, vooral sinds de introductie van de Conference League, doet de Belgische competitie het heel goed. Op de achtste plaats in de UEFA-coëfficiëntenranglijst, zou België Portugal en Nederland kunnen naderen als ze nog twee seizoenen draaien zoals de afgelopen drie. En dat lijkt goed te kunnen gebeuren. Toch zijn het niet alleen de cijfers, het is vooral het spel op het veld dat de echte antwoorden brengt. En daar hoeft men geen 40 jaar voetbalervaring voor te hebben om te begrijpen dat de kwaliteit van het spel in de meeste wedstrijden tot nu toe dit seizoen vrij matig is.

Zijn de grote teams dus zwakker en toegankelijker voor de "kleintjes"? De Europese prestaties tonen het tegendeel aan. Is het niveau van de competitie de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd? Het volgen van veel Jupiler Pro League-wedstrijden zou je het tegenovergestelde doen denken.

De reden zou dus kunnen zijn, onder voorbehoud, dat de topclubs van de competitie tijdens een groot deel van de reguliere fase gas terugnemen, gewoon om in de top 6 te blijven, alvorens alles te geven in de eindsprint. De play-offs hebben voor veel verrassingen en plotwendingen gezorgd... waarschijnlijk ten koste van het spektakel gedurende 30 van de 40 wedstrijden van het seizoen.