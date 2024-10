Nicolas Lombaerts komt met harde woorden over Thibaut Courtois

De Rode Duivels spelen deze interlandbreak tegen Italië en Frankrijk. Opnieuw is Thibaut Courtois niet van de partij.

Het begon allemaal met een vete rond de aanvoerdersband bij de Rode Duivels. Thibaut Courtois verliet de selectie van de nationale ploeg tijdens de interlandbreak en kwam nooit meer in terug.

Meer zelfs, in augustus liet de doelman van Real Madrid zelfs weten dat hij nooit meer voor de nationale ploeg wil spelen zolang Domenico Tedesco bondscoach is.

Het mag duidelijk zijn dat er veel meer aan de hand was dan enkel een kwestie over de aanvoerdersband. Het probleem zat veel dieper, anders was het daags na het incident al opgelost.

Nicolas Lombaerts bekijkt het zelfs uit een totaal andere hoek. “Ik heb het gevoel dat Thibaut nu op zijn gemak is”, vertelt Lombaerts aan Het Nieuwsblad.

“Hij kan met zijn vrouw een week op vakantie gaan. Terwijl de rest nu moet zitten ploeteren tegen Frankrijk. Dan post hij iets van ' Best time of my life ' van op Ibiza, of zo.”