Zes clean sheets, maar toch heeft Standard-doelman Matthieu Epolo het niet makkelijk: "Het hoort bij het vak, ik moet er doorheen"

Matthieu Epolo veroorzaakt heel wat discussie bij Standard. De doelman heeft al zes clean sheets op zijn naam dit seizoen, maar hij stelt een deel van het publiek niet gerust.

Voor een speler is het moeilijk om de interlandbreak in te gaan na een fout gemaakt te hebben in de laatste competitiewedstrijd. Maar Mattieu Epolo kon snel verder na de Clasico door zich bij de Jonge Duivels aan te sluiten.

Hij keek met een heldere blik terug op de wedstrijd tegen Anderlecht: "Direct na de wedstrijd wist ik dat er controverse zou zijn. Er zullen altijd oordelen over mij zijn, zelfs als ik een goede wedstrijd speel", legt hij uit aan RTL.

Een gezonde relatie desondanks

Ondanks zijn afwezigheid bij de selectie sinds het begin van het seizoen en zijn niet-vertrek bij Standard, blijft Arnaud Bodart een zware schaduw voor Epolo. Maar hij zegt dat Bodart er op een zeer elegante manier mee omgaat.

"Het gaat heel goed, hij helpt me veel, met veel advies. Hij staat altijd achter me. Ook na de wedstrijd stuurde hij me een bericht om me te steunen. Er is ook Laurent Henkinet. Zelfs Matteo Godfroid en Tom Poitoux helpen me veel. We zijn echt een leuke groep keepers. Iedereen helpt me, Jean-François Gillet ook, het is een gezonde relatie", legt Epolo uit.

Dus het "probleem" ligt niet binnen de groep: "Ofwel zullen de supporters achter mij staan, ofwel zullen ze zeggen dat Arnaud moet terugkeren. Ik hoop dat ik ondersteuning zal krijgen. De staf staat achter mij, ik heb ook veel berichten gekregen. Het hoort bij het vak, ik moet er doorheen. Ik zal kritiek krijgen, maar ik moet dat allemaal negeren."