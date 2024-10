Miraculeuze redding bij KMSK Deinze: club komt plots met zéér groot nieuws

Een opvallende wending bij KMSK Deinze: de club zal dan toch blijven bestaan. Deinze leek af te stevenen op een faillissement, maar heeft uiteindelijk toch een overnemer gevonden.

De situatie bij KMSK Deinze is op zijn minst opvallend te noemen. De club deed deze zomer nog enkele mooie transfers en toonde bijzonder veel ambitie. Maar dat duurde niet lang dit seizoen.

Al snel werd duidelijk dat de financiële situatie bij de club slecht was. En zelfs slechter dan gedacht. De dagelijkse werking verliep bij de club niet meer zoals het hoorde. Speler Tuur Dierckx zei bij de podcast '90 minutes' onlangs nog dat hij dacht dat het einde verhaal was.

ACA Football Partners, de hoofdaandeelhouder, had namelijk de geldkraan volledig dichtgedraaid. Een ramp voor de club, spelers en supporters. Onlangs werd duidelijk dat er deze week een overnemer moest gevonden worden, of de club zou failliet gaan.

KMSK Deinze blijft gewoon bestaan

Met een sprankeltje hoop werd er gewacht op nieuwe communicatie van de club. Uiteindelijk kon die met zéér goed nieuws komen, want het lijkt er nu op dat Deinze gewoon kan blijven bestaan.

Het volledige persbericht van de club:

'Na meerdere weken van werk achter de schermen, zijn we verheugd om aan te kondigen dat de toekomst van KMSK Deinze verzekerd is. Afgelopen week vonden er exclusieve onderhandelingen plaats tussen ACA Football Partners, de huidige eigenaar van de club, en een Europese investeringsgroep', begint de club op haar website.

'In deze gesprekken, waar alle betrokken partijen actief aan hebben deelgenomen, is een overeenkomst bereikt die de overname van de club veiligstelt, een essentiële stap in het reddingsproces van de club. De overdracht van de aandelen zal in de komende weken plaatsvinden, zodra alle wettelijke procedures met betrekking tot het overnameproces zijn voltooid.'

'Tegelijkertijd zijn er vergaderingen gepland met de belangrijkste schuldeisers om hen volledig op de hoogte te brengen van de voortgang van het proces, met als doel een snelle regeling van de schulden te waarborgen.'

'De club zal op het gepaste moment verdere informatie verstrekken. Wij willen nu al onze partners, spelers, staf, medewerkers en supporters hartelijk bedanken voor hun geduld, begrip en steun gedurende deze moeilijke periode voor iedereen. Wij zullen de komende weken blijven werken aan het stabiliseren van de situatie en het verzekeren van een positieve toekomst voor alle betrokkenen.'