Peter Vandenbempt ziet dat bepaalde Rode Duivels echt niet konden overtuigen: "Hij blijft toch een probleem in het shirt van de nationale ploeg"

De Rode Duivels namen het donderdag op tegen Italië in Rome. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. Peter Vandenbempt zag dat er enkele Belgen niet konden overtuigen.

België speelde donderdag tegen Italië in de Nations League. Al snel kwamen de Rode Duivels 2-0 op achterstand in Rome, maar de Italianen moesten het grootste deel van de wedstrijd met tien spelen.

Maxim De Cuyper en Leandro Trossard konden nadien nog twee keer scoren tegen tien Italianen waardoor de wedstrijd op een 2-2 gelijkspel eindigde. Peter Vandenbempt zag dat de Belgen maar weinig kansen konden creëren.

"Chapeau voor de stilstaande fases - cruciaal in het moderne voetbal - maar daarbuiten was er eigenlijk maar één echte kans voor Openda", begint hij volgens Sporza.

"Die laatste blijft toch een probleem in het shirt van de nationale ploeg. Openda verloor quasi elk duel, pas na rust beterde het een beetje", gaat Vandenbempt verder.

Maar Openda was niet de enige speler die niet kon overtuigen volgens Vandenbempt. "Ook een afwezige Charles De Ketelaere heeft zijn kans niet gegrepen - ik had veel meer van hem verwacht. En Doku kon pas in de tweede helft dreigen. Zet hem dus maar gewoon op links of in zijn normale positie, want dit werkte niet", besluit hij.