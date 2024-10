Romelu Lukaku krijgt de volle laag van Jan Mulder en Frank Boeckx

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hadden Romelu Lukaku tegen Italië goed kunnen gebruiken. Al gaf Big Rom zelf forfait voor de interlands tegen Italië en Frankrijk in de Nations League.

Vrijdag was Romelu Lukaku nog de grote man bij Napoli, met twee assists en een penaltydoelpunt. Enkele uren daarvoor had Domenico Tedesco nog laten weten dat Big Rom niet van de partij zou zijn.

Om in Napels aan zijn conditie te werken, klonk het. Dat Lukaku zondag in Anderlecht opdook om de show te stelen tijdens en na de Clasico tegen Standard hielp natuurlijk niet echt mee in de verdediging van die keuze.

“Dat De Bruyne afhaakt omdat hij gekwetst is: akkoord... Maar Lukaku?”, vraagt Jan Mulder zich af bij VTM. “Een beetje strenger beleid op dat gebied mag wel.”

Ook Frank Boeckx begrijpt de keuze niet. “Wedstrijden spelen is toch nog altijd de beste training? Het is net in matchen zoals tegen Frankrijk en Italië dat toppers zoals Romelu moeten rechtstaan... Dat hij het tegen de kleine landen kan, heeft hij inmiddels al wel voldoende bewezen.”

Boeckx blijft op de keuze van Lukaku doorgaan. “Bovendien traint Napoli nu toch ook met een flink uitgedunde groep. Verlopen die trainingen daar dan zo scherp en goed? Hij kon toch met Napoli afspreken een beperkt aantal minuten te spelen, zodat hij zich niet opbrandt naar de komende weken toe?”