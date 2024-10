Vandenbempt trekt straffe conclusie: "Het interlandvoetbal is ten dode opgeschreven"

De Rode Duivels speelden donderdag 2-2 gelijk tegen Italië. Dat gebeurde echter zonder Romelu Lukaku die we nochtans goed hadden kunnen gebruiken.

Geen Romelu Lukaku tegen Italië. De spits van Napoli vroeg zelf aan bondscoach Domenico Tedesco om niet geselecteerd te worden.

Nochtans liet hij vlak voor de interlandbreak zien dat hij helemaal fit is en ook belangrijk kan zijn, met twee assists en een penaltygoal in één wedstrijd.

Voor analist Peter Vandenbempt mag het respect voor het nationale shirt wel een beetje groter zijn, zowel bij spelers als bij bondscoaches.

De houding van Domenico Tedesco en ook Didier Deschamps is wraakroepend”, oppert hij bij Het Nieuwsblad. “Duidelijk fitte spelers als Lukaku of Meunier en Mbappé hoeven zich niet te melden, aanvoerder (!) De Bruyne komt over een maand of zes nog eens langs. Als het past.”

Vandenbempt vindt het niet kunnen. “Als de sleutelspelers van hun generatie parttime international willen zijn en de bondscoaches hen daarbij faciliteren, dan is het interlandvoetbal inderdaad ten dode opgeschreven.”

Als de voetbalbond het in Tubeke eindelijk wat op orde heeft dan mag dit wel een prioriteit worden, zo oordeelt Vandenbempt. “Dat het nationale shirt opnieuw ernstig genomen wordt.”