Wat met Jesper Fredberg? Koerswijziging verzwakt weeral positie CEO Sports Anderlecht

Hoe gaat Jesper Fredberg de komende maanden functioneren binnen Anderlecht? Daar rijzen steeds meer vragen over. De CEO Sports ging vol voor Ryan Mason als nieuwe coach, maar werd teruggefloten. Binnen Anderlecht steunen ze de Deen nog altijd, maar de trainerskeuze is niet de zijne.

Fredberg zijn mercato van vorige zomer zorgde voor veel enthousiasme bij Anderlecht, maar dat is intussen ook al serieus bekoeld. In 2023 haalde hij in één klap Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Mats Rits en Thomas Delaney naar Brussel. Deze zomer was het heel wat minder.

Hij greep naast de gewenste profielen en op aanvallend vlak kon hij enkel Samuel Edozie huren zonder aankoopoptie. De transfer van Leander Dendoncker maakte nog wel wat goed, maar de onvrede bij de supporters was er. Het hielp niet dat Marc Coucke zei dat er wel middelen waren om iets te doen.

Het werk van Fredberg wordt geapprecieerd, maar er zijn ook twijfels. Brian Riemer lag vorig seizoen al onder vuur, maar toch werd beslist om met hem door te gaan. Het was aan Fredberg om een nieuwe coach te zoeken. En hij voerde de onderhandelingen met Ryan Mason. Maar Wouter Vandenhaute was de man die Hubert voorstelde om ad interim over te nemen en die nog meer indruk maakte op de voorzitter tijdens zijn twee weken als hoofdcoach.

Fredberg zal zijn wintermercato best heel goed voorbereiden

Hubert gaf een bevlogen uitleg over waarom hij hoofdcoach zou moeten zijn en woensdagavond hakte Vandenhaute - met de steun van Fredberg - de knoop door. Mason was door Jan Vertonghen, die nog met hem samenspeelde, bij Fredberg aangeraden en ze zaten al in vergevorderde onderhandelingen, maar de kritiek van de fans speelde ook zijn rol.

Het is toch een teken aan de wand dat de macht van de CEO Sports aan het tanen is. Het is normaal een taak van de sportief directeur om een nieuwe trainer aan te stellen. Dat Vandenhaute en de Raad van Bestuur zelf de coach aanstelden, is niet meteen de normale gang van zaken.

De kritiek van de supporters op de onderhandelingen met Mason hebben daar zeker in meegespeeld. In de wandelgangen wordt er gefluisterd. En da's nooit een goed teken.

Fredberg heeft wel nog de steun van het bestuur, maar er mag niet al te veel meer gebeuren. Voor de wintermercato moet hij zijn plan klaar hebben om de ploeg verder te versterken. Want op Anderlecht is het nooit zeker wanneer het je laatste dag is...