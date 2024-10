🎥 "Antwoord op mijn aanvankelijke niet-selectie?": Matchwinnaar Stassin reageert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Stassin kroonde zich vrijdag tot matchwinnaar voor de Jonge Duivels. Hij scoorde als invaller twee keer tegen Schotland.

70 minuten lang was de wedstrijd tussen de beloften van Schotland en België een draak van een partij. Tot Lucas Stassin de touwtjes in handen nam. Hij scoorde in het slotkwartier twee keer en leidde de Jonge Duivels zo naar de zege.

Daardoor mogen de beloften blijven hopen op de deelname aan het EK van volgende zomer. Bondscoach Gill Swerts wachtte nochtans opvallend lang om te wisselen, maar bij de eerste baltoets van Stassin was het prijs.

Op aangeven van Olaigbe nam hij in de extra tijd alle twijfels weg. De Jonge Duivels haalden het in Schotland met 0-2. “Ik ben heel blij met de twee goals en drie punten”, zei Stassin achteraf bij Sporza.

“Dit is niet alleen mijn verdienste, maar uiteraard ook die van de coach en mijn ploegmaats. Of dit een antwoord is op mijn aanvankelijke niet-selectie? Zo bekijk ik het niet. Dat zijn nu eenmaal de wetten van het voetbal.”

Dinsdag moeten de Jonge Duivels nog een punt pakken tegen Hongarije om door te stoten naar de play-offs voor de laatste EK-tickets.