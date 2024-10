191 gezinnen kanten zich tegen tegenstanders nieuw stadion Club Brugge: "Onze leefomgeving wordt beschadigd"

In Sint-Andries hebben 191 gezinnen juridische stappen ondernomen om te pleiten voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Een opmerkelijk initiatief, gezien tot nu toe enkel de tegenstanders in beeld kwamen.

Ze beschuldigen de zeventien tegenstanders van het Clubstadion ervan hun leefomgeving te schaden door juridische procedures, wat ook de plannen voor een nieuw buurtpark in gevaar brengt. De bewoners willen de gevolgen van deze tegenstand niet langer aan hun lot overlaten en hebben advocaat Gregory Verhelst ingeschakeld, die gespecialiseerd is in omgevingsrecht.

Verhelst legt in KVW uit dat de 191 bewoners verspreid wonen binnen een straal van 2 km van het Jan Breydelstadion. Deze bewoners zijn direct betrokken bij de plannen, aangezien het Brugse stadsbestuur een blauwe zone wil invoeren in hun wijk. Dit betekent dat de handtekeningen voor hun steun niet eenvoudig te verkrijgen zijn, wat de ernst van hun situatie benadrukt.

De groep bestaat niet alleen uit Club Brugge-supporters, maar ook uit fans van andere clubs zoals Cercle Brugge en AA Gent, evenals inwoners die geen interesse in voetbal hebben. Hun belangrijkste zorg is de kwaliteit van hun leefomgeving. Het initiatief om juridisch op te komen voor de bouw van het nieuwe stadion komt dan ook niet vanuit Club Brugge, maar vanuit de bewoners zelf, die vrezen dat hun woonkwaliteit in het gedrang komt.

De bewoners zijn het zat om machteloos toe te kijken hoe een kleine groep tegenstanders al jarenlang de bouw van het nieuwe stadion tegenhoudt. Volgens Verhelst heeft de bouw van het stadion voordelen voor de buurt, zoals de aanleg van een mooi buurtpark, verbeterde mobiliteit tijdens wedstrijddagen en de bestrijding van wildparkeren door een blauwe zone. Hij heeft de belangen van de bewoners verdedigd in een procedure bij de Raad van State, waar de tegenstanders in beroep gingen tegen een beslissing van de Brugse gemeenteraad.

Verhelst heeft zijn pleitnota tijdig ingediend om verdere vertraging te voorkomen en is nu bezig met een tweede juridische stap. Hij wil de argumenten voor de bouw van het nieuwe stadion ook aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorleggen, aangezien de tegenstanders beroep hebben aangetekend tegen de tweede omgevingsvergunning die minister Zuhal Demir aan Club Brugge heeft verleend. De strijd voor het nieuwe stadion is dus nog niet ten einde.