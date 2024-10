Franky Van Der Elst zegt waar het op staat: "Ik wil Tedesco niet afmaken, maar..."

De Rode Duivels hebben het de laatste tijd niet gemakkelijk. Veel voetballiefhebbers stellen zich vragen bij de aanpak van Domenico Tedesco.

De bondscoach van de Rode Duivels ligt al een tijdje onder vuur. Er was het teleurstellende EK in Duitsland, maar ook de recente matchen in de Nations League leverden hem heel veel kritiek op.

Vooral bij zijn tactische keuzes worden de nodige vraagtekens gezet. Voor Franky Van Der Elst is het duidelijk dat de spelers het systeem niet gewoon zijn, maar ook dat Domenico Tedesco het te moeilijk maakt.

“Hij zegt zelf dat ze nauwelijks tijd hebben aan iets te werken. Is het dan niet beter bij de basis te blijven in plaats van elke keer een ander accent te leggen?”, vraagt Van Der Elst zich af in Het Nieuwsblad.

“Ik wil Tedesco niet afmaken, maar ’t is elke keer: ‘wat gaat het nu weer zijn?’ De namen, de invulling? Volgens mij gaat dat ten koste van de progressie die je maakt als ploeg. Ik denk dat je meer stappen zet als je blijft vasthouden aan hetzelfde.”

Al was het wel duidelijk dat er na het teleurstellende EK toch wat moest gebeuren en dat weet Tedesco ook wel. “Wat hebben we al in positieve zin bijgeleerd? Niets, of toch niet veel. Ik denk dat je een vast stramien nodig hebt en daarbinnen de juiste mensen moet proberen vinden.”

Van Der Elst hoopt dat Tedesco tegen Frankrijk eindelijk de situatie aanpakt zoals het moet. “Niet beginnen klooien met een vijfmansverdediging, gewoon met vier achterin en een 4-3-3. En als Doku speelt, zet je hem linksbuiten, of toch zo hoog mogelijk.”