📷 Mama van Matte Smets over gevoelige transfer naar Genk: "Dat was het ergste van al"

Matte Smets maakte deze zomer de overstap van STVV naar KRC Genk. De transfer bracht heel veel gevoeligheden naar boven.

Thorsten Fink verliet STVV om bij KRC Genk aan de slag te gaan en in zijn voetsporen volgde ook Matte Smets. Al werd die transfer niet in dank aangenomen, zo vertelt mama Christel Valkenborgh aan Het Belang van Limburg.

“Ik heb een zware zomer achter de rug, na de verhuis van STVV terug naar Genk”, vertelt ze. Vooral de manier waarop STVV de transfer aankondigde zorgde voor een vreemd gevoel.

STVV haalde met woorden uit naar Smets, maar ook met een afbeelding van de ex-speler in een Romeins kleed met lauwerkrans en de spreuk “Tu quoque, fili mi”, verwijzend naar Julius Caesar (zie hieronder).

“Er was de bewuste foto met de kroon en de Romeinse mantel die ons echt wel raakte. Het ergste van al vond ik dat men Matte een kwetsuur toewenste”, klinkt het.

Valkenborgh begrijpt de gevoeligheden die een dergelijke overstap teweegbrengen bij de supporters. “Maar Genk was nu de ideale keuze, met allicht de meeste speelkansen voorhanden. Matte wilde geen stappen overslaan in zijn carrière. Dit was de beste zet.”