Mandela Keita geeft de reden voor zijn mislukte debuut in Serie A bij Parma

Mandela Keita speelt momenteel voor het Italiaanse Parma. Zijn debuutwedstrijd werd er eentje om snel te vergeten.

Het was een vreemde zomer voor Mandela Keita. Hij miste het EK en daar had hij enorm naar uitgekeken om zich te laten zien en een mooie transfer te versieren.

“Ik voelde me ook klaar om een nieuwe stap te zetten en ook de club voelde dat zo aan, maar het moest aan de juiste voorwaarden”, zegt Keita aan Het Nieuwsblad.

Het duurde ontzettend lang tot hij weggeraakte, maar uiteindelijk kwam er wel een transfer naar Parma. “De sfeer op Antwerp was top, zeker met de supporters, maar ik had echt iets nieuws nodig. Een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuwe mensen,… Ik ben zeer tevreden.”

Over zijn debuutmatch in de Serie A kon hij niet tevreden zijn, maar ondertussen kan hij wel lachen met wat er die dag gebeurde. “Het is oké. Maar ik probeer het wel te vergeten”, gaat hij verder.

“Want als invaller direct twee keer geel krijgen, was echt wel dom. Ik ben nochtans geen domme speler, maar het ding was: ik had heel veel zin. Té veel zin misschien. De eerste twee, drie dagen nadien waren niet makkelijk, maar ondertussen heb ik het van me kunnen afzetten.”

Keita ziet dat hij nog tijd heeft om zich te laten gelden in Italië. Zijn hele planning raakte danig in de war en liep enkele weken vertraging op. Hij beseft dat hij zich nu zo snel mogelijk in de ploeg moet spelen.