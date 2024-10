Flinke domper voor Spanje: toptalent Lamine Yamal moet de selectie verlaten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Slecht nieuws voor Spanje, dat Lamine Yamal zal missen voor de tweede wedstrijd van deze interlandbreak. Na 90 minuten te hebben gespeeld tegen Denemarken, keerde hij terug naar zijn club.

Lamine Yamal heeft het nationale team van Spanje verlaten na 90 minuten gespeeld te hebben in de wedstrijd tegen Denemarken. De aanvaller van Barcelona stapte al mankend op de bus, en daarom heeft La Roja geen enkel risico genomen.

Yamal is teruggekeerd naar Barcelona en zal worden vervangen in de groep door Rodrigo Riquelme (24 jaar), een middenvelder van Atlético Madrid. Bij Barcelona maken ze zich natuurlijk zorgen: de reden voor het vertrek van Lamine Yamal uit de Spaanse groep is een "fysieke overbelasting".

Een MRI-scan wees uit dat Yamal geen blessure heeft opgelopen, nadat er wat zorgen waren over een eventuele kwetsuur. Toch willen ze geen risico's nemen met het toptalent.

Na de overwinning tegen Denemarken zal Spanje het opnemen tegen Servië op dinsdag 15 oktober. La Roja leidt in zijn groep met 7 punten, net voor Denemarken.