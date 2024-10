Philippe Albert pleit voor twee opmerkelijke veranderingen in de basis bij de Rode Duivels: "In plaats van Mangala"

Na het 2-2 gelijkspel tegen Italië bereiden de Rode Duivels zich voor op hun tweede wedstrijd in de Nations League, dit keer tegen Frankrijk. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion zullen de Belgen maandagavond hun krachten meten met de Fransen.

Philippe Albert benadrukt dat dit soort wedstrijden ideaal zijn voor de jongere spelers van de Rode Duivels. "Frankrijk en Italië zijn het beste wat er is. Dit zijn tegenstanders waar onze jonge Duivels hun tanden in kunnen zetten. Het is belangrijk dat ze hiervan genieten en ervaring opdoen. Tegen de besten leer je snel", aldus Albert bij de RTBF.

Albert waarschuwt echter dat België zijn tactiek moet aanpassen ten opzichte van de wedstrijd tegen Italië. "De Italianen kwamen goed onder onze druk uit, hoewel ze minder kwaliteit hebben dan de Fransen. We moeten stoppen met die hoge pressing en slimmer spelen."

Hij herinnert aan de tactische mislukking tegen Frankrijk tijdens het EK, toen België erg verdedigend speelde. "Dat was lachwekkend. Voetbal moet simpel blijven," zegt hij.

Verder is Albert van mening dat Domenico Tedesco de Nations League niet al te serieus neemt, wat ruimte biedt voor experimenten. "Waarom niet iets spectaculairs proberen, nu het resultaat niet meer telt? Frankrijk is al meer dan veertig jaar een lastige tegenstander voor ons. We kunnen winnen van iedereen, maar we kunnen nu ook verliezen van mindere teams waar we vroeger geen problemen mee hadden."

Tot slot stelt Albert voor om terug te keren naar een 4-3-3 opstelling, met Jérémy Doku op zijn favoriete positie aan de linkerkant. "Mijn verdediging zou bestaan uit Castagne, Faes, Theate en De Cuyper. In plaats van Mangala zou ik kiezen voor Vranckx, en voorin zou ik Bakayoko rechts zetten, met Trossard als ondersteuning voor Openda."