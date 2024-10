Absolute chaos in Libië, nationale ploeg van Nigeria zit vast op luchthaven zonder eten, ex-JPL-spelers zijn bang: "Ik ben bang voor onze levens"

Chaos in het Afrikaanse voetbal. Daar zou Nigeria normaal gezien een Africa Cup-kwalificatiewedstrijd moeten spelen tegen Libië, maar die werd ondertussen al uitgesteld na een boycot van de Nigeriaanse spelers. Maar daar hebben ze hun redenen voor...

Nigeria zou een kwalificatiewedstrijd moeten spelen voor de Africa Cup tegen Libië. Afgelopen vrijdag ging de heenwedstrijd door in Nigeria. De thuisploeg won toen met 1-0, maar Libië was na afloop vooral bijzonder ontevreden over hoe ze er ontvangen werden.

Maar toen Nigeria naar Libië reisde om daar te spelen, liep het echter helemaal uit de hand. De spelers van Nigeria zouden naar Benghazi moeten vliegen, maar hun vlucht werd omgeleid.

Daardoor kwamen ze in een kleine verlaten luchthaven in Al-Abraq terecht. Ze zouden daar in een kleine ruimte moeten blijven, waar ze ondertussen al zeker 18 uur vastzitten. Op sociale media laten enkele Nigeriaanse ex-JPL-spelers al weten dat ze bang zijn.

Been at the airport for almost 13 hours no food no wifi no where to sleep

African we can do better @caf — Victor Boniface (@boniface_jrn) October 14, 2024

This is getting scary now

You guys can have the point

We just want to return to our country — Victor Boniface (@boniface_jrn) October 14, 2024

Victor Boniface (ex-Union) plaatste enkele tweets. Hij stelt dat ze al urenlang op de luchthaven zitten zonder wifi, zonder eten en zonder een plaats om te slapen. In zijn (voorlopig) laatste tweet is hij duidelijk.

"Het begint eng te worden nu. Jullie kunnen het punt hebben, we willen gewoon terug naar ons land." Op Instagram liet Wilfred Ndidi ook weten dat het niet goed gaat. "Het begint echt eng te worden, ik ben bang voor onze levens." Wordt ongetwijfeld vervolgd...