Wouter Vrancken spreekt klare taal over zijn collega Nicky Hayen

Wouter Vrancken heeft als trainer al heel wat watertjes doorzwommen. Hij werkte op nagenoeg alle treden van de ladder.

Wouter Vrancken was trainer op veel verschillende niveaus in ons land. Hij werkte zelfs in vierde provinciale. Met heel wat ploegen pakte hij ook een of meerdere promoties.

Hij promoveerde van vierde provinciale naar tweede provinciale met Gravelo, van tweede provinciale naar tweede amateur met THES Tessenderlo en van 1B naar 1A met KV Mechelen.

In al die jaren hebben heel wat spelers en trainers veel voor hem betekend. Eén van die namen is Nicky Hayen, met wie hij nog samenspeelde in Sint-Truiden.

“Dat hij ooit trainer van Club Brugge zou worden, kon ik niet voorspellen”, zegt Vrancken in het clubmagazine WigWam. “Maar wel dat hij er sowieso àlles zou voor doen om trainer te worden.”

Vrancken zag iemand die obsessief bezig was met alle details van wat er op en rond het veld allemaal gebeurt. “Hij is iemand die zich 100% geeft voor zijn job.”

“Hij heeft heel andere paden gekozen dan ik om aan de Belgische top te geraken, maar het is hem wel gelukt. Wij en nog anderen zijn het bewijs dat je geen Rode Duivel moet geweest zijn om het als trainer te maken aan de top.”