De Laet komt met een opvallend verhaal naar buiten: "Antwerp had alle recht om me buiten te gooien"

Ritchie De Laet nam vorig seizoen afscheid van het profvoetbal. De voormalige verdediger is de voorbije jaren uitgegroeid tot een boegbeeld van Antwerp FC. Al had zijn geliefde club hem evengoed kunnen op straat zetten...

In 2005 verruilde Ritchie De Laet KFCO Wilrijk voor Antwerp FC. De tweevoudig Rode Duivel zette er zijn eerste stappen in het profvoetbal en debuteerde ook op De Bosuil. Al kon zijn carrière op dat moment een heel andere richting genomen hebben.

"Ik speelde op dat moment bij de beloften van Antwerp", vertelt De Laet zijn verhaal bij MIDMIDPodcast. "In dat seizoen zat ik soms eens op de bank of op de tribune, maar ook niet meer dan dat."

© photonews

"Als zeventienjarige gast ben je dan niet echt bezig met een carrière", gaat de huidige jeugdcoach van The Great Old verder. "En ik moet zeggen dat ik de verkeerde vrienden had. En die gasten rookten al eens een joint."

"Op een avond in de auto heb ik het ook geprobeerd", begint De Laet te lachen. "Enkele dagen later zit ik plots op de bank bij Antwerp en is er dopingcontrole. Wie wordt er uitgekozen? Jawel, ik. Op dat moment wist ik hoe laat het was."

Als zeventienjarige gast ben je echt niet bezig met een voetbalcarrière

De Laet kreeg uiteindelijk een schorsing van een maand opgelegd door de Belgische voetbalbond. "Ik heb tijdens de ondervraging gewoon verteld wat er gebeurd was. Net zoals ik dat nu heb gedaan. Al besef ik dat het een enorm risico was voor mijn carrière."

"Antwerp had op dat moment alle recht gehad om me buiten te gooien", besluit De Laet. "Maar dat hebben ze niet gedaan. Meer zelfs: ze hebben er zelfs alles aan gedaan om het uit de media te houden. Maar dat is niet gelukt." (lacht)