Grijpt voetbalbond toch in? Peter Vandenbempt weet duidelijk van meer

De Rode Duivels speelden, ondanks de nederlaag, geen slechte partij tegen Frankrijk. Toch zijn de cijfers wat ze zijn en dat zorgt ervoor dat Domenico Tedesco zwaar onder vuur blijft liggen.

Domenico Tedesco werd in de slotminuten van de wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk door een deel van het publiek getrakteerd op de vraag om ontslag te nemen.

“Ik had ook vooral de indruk dat het vooral in het Frans was”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. “De realiteit is dat er in het zuiden van het land al veel langer en steviger wordt ingehakt op de bondscoach.”

De roep om zijn ontslag zal de optelsom geweest zijn van het EK en alles wat daarachter komt. De cijfers liegen er immers niet om. Tedesco kon slechts twee van de laatste acht wedstrijden winnend afsluiten.

“Een optelsom van het tegenvallende EK – waar hij een slechte beurt heeft gemaakt met zijn verkeerde keuzes en communicatie, de gevallen met Courtois, De Bruyne en ook Lukaku, en de fratsen in Rome zelf”, gaat Vandenbempt verder.

De spelers staan nog volledig achter de bondscoach, de fans duidelijk niet. “Het was al duidelijk dat de bondscoach veel van het krediet dat hij had opgebouwd in het eerste jaar kwijtgeraakt is. En ook binnen de bond ligt hij onder vuur en staat hij niet meer al te stevig”, beschikt de analist duidelijk over meer info.