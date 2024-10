Voetballegende Eric Cantona is woedend: "Wie hier verantwoordelijk voor is, gooi ik in een grote zak met stront"

De recente beslissing van Manchester United om afscheid te nemen van clublegende Sir Alex Ferguson als ambassadeur heeft voor veel verontwaardiging gezorgd, vooral bij oud-United-speler Eric Cantona.

De beslissing komt voort uit bezuinigingsmaatregelen van mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, die de club financieel wil herstructureren. Hierdoor verliest de club niet alleen een van zijn grootste iconen, maar ook een belangrijke link met zijn gloriejaren onder Ferguson, die als coach dertien Premier League-titels en twee Champions League-trofeeën wist te behalen.

Sir Alex Ferguson, inmiddels 82 jaar oud, bekleedde sinds zijn pensioen in 2013 de rol van ambassadeur van Manchester United, waarvoor hij een vergoeding van ruim 2,5 miljoen euro per jaar ontving. Nu, met de financiële druk die op de club rust, heeft Ratcliffe besloten om ook op dit front te bezuinigen.

Volgens bronnen binnen de club is het vertrek in goed overleg gegaan en blijft Ferguson welkom op Old Trafford, maar het verlies van zijn officiële rol is een schok voor velen. Eric Cantona, die onder Ferguson tussen 1992 en 1997 vier keer kampioen van Engeland werd, liet op sociale media duidelijk blijken wat hij van het besluit vindt.

“Tot de dag dat hij overlijdt zou Sir Alex Ferguson alles bij de club mogen doen wat hij wil", schreef Cantona op Instagram. “Dit besluit is een compleet gebrek aan respect, een schande. Sir Alex Ferguson zal voor altijd mijn trainer zijn, mijn baas.”

Cantona’s woede was niet mis te verstaan, en hij richtte zijn kritiek direct op degenen die verantwoordelijk zijn voor de beslissing. “En wie hier verantwoordelijk voor zijn, gooi ik allemaal in een grote zak met stront", voegde hij daaraan toe.