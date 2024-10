Er wordt keihard teruggeslagen na ontluisterende berichten bij ambitieuze Belgische profclub: "Geen zootje, dit is lasterlijk"

Bij Zulte Waregem stormt het volgens diverse bronnen achter de schermen, ondanks sportieve successen. Het team staat momenteel tweede in de Challenger Pro League en won vijf wedstrijden op rij. De interne onrust lijkt er echter nog steeds te zijn. Al slaan de fans nu hard terug.

Bij Zulte Waregem heeft de 21-jarige CEO Michiel Beeuwsaert de dagelijkse leiding. Hij is de jongste voetbalbestuurder in Europa. Vorige week was er een teambuilding met medewerkers die voor heel wat problemen zorgde.

Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert zette de teambuilding stop omwille van budgettaire redenen. Ondertussen zouden drie medewerkers zijn ontslagen en drie anderen een waarschuwing hebben gehad volgens Het Nieuwsblad.

De supporters van Essevee hebben verbolgen gereageerd op dat bericht. Via de sociale media hebben ze een pittig bericht gelanceerd en ontkennen ze formeel dat Zulte Waregem een zootje is op dit moment.

Het volledige bericht delen we ook graag even hieronder:

Dit is géén zootje … !!!

Supportersfederatie Esseveefans reageert ontzet op het artikel in Het Nieuwsblad betreffende de zogenaamde malaise bij Essevee.

De afgelopen dagen wordt rond onze club en rond onze “jonge” CEO een sfeer van negativiteit opgetrokken die wij als fans niet verder kunnen en willen accepteren.

Zulte Waregem is de laatste 6 jaar om diverse redenen afgegleden naar 1B en desondanks is Michiel Beeuwsaert, 21 jaar, als leerjongen van Francky Dury, de uitdaging aangegaan om onze club terug te brengen waar ze thuis hoort. Geen evidentie voor iemand van zijn leeftijd.

Binnen Essevee is het al jaren zo dat wij als fans heel dicht bij onze club, zijn bestuurders en zijn medewerkers staan.

Er zijn in een korte tijd al veel stappen gezet op en rond het veld en wij, als supportersfederatie, willen het voltallige bestuur en in het bijzonder Michiel Beeuwsaert onze onvoorwaardelijke steun betuigen en bevestigen in die stappen die worden genomen.

Een herstructurering heeft spijtig genoeg ook altijd gevolgen voor bepaalde individuele werknemers. Dat is de realiteit binnen elk bedrijf.

Dat een zootje noemen is lasterlijk en enkel gericht op beschadiging van onze mooie familieclub.

Als supportersfederatie willen we dan ook onze fans oproepen onze steun de komende wedstrijden te bevestigen aan het bestuur, aan onze jonge ceo Michiel en aan heel de sportieve staff met name coach, sportieve omkadering en de spelers op het veld en de extra-sportieve mensen op de club.